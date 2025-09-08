Haberler

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 8-9 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 8-9 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

İSKİ Şile su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.09.2025 11:56:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 8-9 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek?

