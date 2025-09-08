İstanbul ŞİLE su kesintisi! 8-9 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
İSKİ Şile su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.09.2025 11:56:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185