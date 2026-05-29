Haberler

İstanbul semalarında HÜRJET'TEN nefes kesen şov

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, Boğaz semalarında gerçekleştirdiği uçuşla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

  • HÜRJET, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamalarında Boğaz üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
  • HÜRJET, TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağıdır.
  • Uçuş, kutlamalar kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde gökyüzü, yerli ve milli savunma sanayisinin gururu HÜRJET'e ev sahipliği yaptı. İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilen özel uçuş, kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri oldu.

BOĞAZ ÜZERİNDE GÖRSEL ŞÖLEN

İstanbul semalarında görünen HÜRJET, gerçekleştirdiği manevralarla izleyenlerin ilgisini çekti. Boğaz hattı boyunca süzülen milli jet, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Çok sayıda kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU EĞİTİM UÇAĞI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olma özelliğini taşıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen proje, Türk havacılık sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi gözler önüne seriyor.

KUTLAMALARIN EN ÇOK İLGİ GÖREN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Fetih kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde yapılan gösteri, hem görsel bir şölen sundu hem de yerli savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kez şanlı fetih için okudu

Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar

Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia