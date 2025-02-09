İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi İstanbul okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi Kayseri okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Batı Karadeniz'in batısında) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün (Cumartesi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazar günü) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (08.02.2025 Cumartesi) öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (09.02.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'nin kuzeyinde halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi (10.02.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU



10 PAZARTESİ İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

10 Pazartesi günü için Kayseri Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.