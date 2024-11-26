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İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?

İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?
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İstanbul'da 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. İstanbul Valiliği'nin bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor. İstanbul'da yaşayan öğrenci ve veliler, hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyorlar. İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?

İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?


İstanbul'da okullar tatil olmadı. 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek. 27 Kasım 2024 günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI, KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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