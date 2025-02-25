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İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Şubat Kağıthane, Şişli, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Şubat Kağıthane, Şişli, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kağıthane, Şişli, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.02.2025 15:15:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.02.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Şubat Kağıthane, Şişli, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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