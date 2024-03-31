İSTANBUL İLÇELERİ OY ORANLARI 2024! İstanbul ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! İstanbul Yerel Seçim sonuçları nedir?

İstanbul ilçeleri oy oranları ve İstanbul ilçe seçim sonuçları açıklandı mı merak ediliyor 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları ve İstanbul ilçeleri AK Parti mi, CHP mi, İYİ Parti mi önde sorularına yanıt aranıyor. 2024 İstanbul ilçe belediye seçim sonuçları ve oy oranları canlı olarak takip ediliyor. İstanbul'un tüm ilçelerinde yapılan yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, İstanbul ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! İstanbul Yerel Seçim sonuçları nedir?

İSTANBUL YEREL SEÇİM OY ORANLARI

Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 39,1'i açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Murat Kurum yüzde 41,27, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise 50,01 oy aldı.

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İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki isimleri;

AK Parti: Murat Kurum

İyi Parti: Buğra Kavuncu,

Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller

Anavatan Partisin: Umut Çınar

Demokratik Sol Parti: Nesim Pakır

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Meral Danış Beştaş

Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir

Anadolu Birliği Partisi: Osman Tekin

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Türkiye Komünist Hareketi: Ziya İncedere

Bağımsız Türkiye Partisi: Cihan Erdoğanyılmaz

Yeni Türkiye Partisi: Burhanettin Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi: Ekrem İmamoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: Mustafa Aytaş

Ocak Partisi: Osman Çelik

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güler

Milli Yol Partisi: Hüseyin Işık

Demokrasi ve Atılım Partisi: İdris Şahin

Saadet Partisi: Birol Aydın

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

İstanbul'daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli listede yerini almıştır.