İSTANBUL İFTAR VAKTİ | İstanbul iftar vakti saat kaçta? 2 Mart akşam ezanı saat kaçta okunacak?
2 Mart tarihinde İstanbul'da iftar vakti ve akşam ezanı saati merak ediliyor. İstanbul iftar vakti 2 Mart 2025 tarihi için açıklandı! Ramazan ayının ikinci gününde İstanbul'da iftar saati ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak soruları araştırılıyor.
İstanbul iftar vakti ve akşam ezanı saati, Ramazan ayı boyunca her gün değişiklik gösteriyor. Özellikle oruç tutan vatandaşların günlük imsakiyeyi takip etmeleri önemlidir. Vatandaşlar, 2 Mart Pazar günü ezanın kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? 2 Mart akşam ezanı saat kaçta okunacak?
İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da namaz vakitleri şu şekildedir:
İmsak (Sahur) Vakti: 06:06
Güneş: 07:30
Öğle: 13:21
İkindi: 16:29
Akşam (İftar) Vakti: 19:03
Yatsı: 20:22
RAMAZAN'IN 2. GÜNÜ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da iftar vakti saat 19:03'te olacak.