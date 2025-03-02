İSTANBUL İFTAR VAKTİ | İstanbul iftar vakti saat kaçta? 2 Mart akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İstanbul iftar vakti ve akşam ezanı saati, Ramazan ayı boyunca her gün değişiklik gösteriyor. Özellikle oruç tutan vatandaşların günlük imsakiyeyi takip etmeleri önemlidir. Vatandaşlar, 2 Mart Pazar günü ezanın kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? 2 Mart akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak (Sahur) Vakti: 06:06

Güneş: 07:30

Öğle: 13:21

İkindi: 16:29

Akşam (İftar) Vakti: 19:03

Yatsı: 20:22

RAMAZAN'IN 2. GÜNÜ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul'da iftar vakti saat 19:03'te olacak.