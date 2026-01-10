Haberler

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor Haber Videosunu İzle
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği'nden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Rüzgarın hızının 90 kilometreyi bulması bekleniyor.

  • İstanbul'da 12.00-18.00 saatleri arasında aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Rüzgarın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi, yer yer hızının 80-90 km/sa seviyelerine ulaşması öngörülüyor.
  • İstanbul'da 11 Ocak'ta sıcaklık 7/9 derece, 12 Ocak'ta 2/4 derece, 13 Ocak'ta -1/6 derece, 14 Ocak'ta 5/9 derece bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

RÜZGAR 90 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 12.00-18.00 saatleri arasında aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi, yer yer hızının 80-90 km/sa seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

VALİLİK OLASI RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

4 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ PAYLAŞILDI

Valilik, İstanbul'un dört günlük hava tahminini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre;

  • 11 Ocak'ta kuvvetli yağmurla birlikte sıcaklık 7/9 derece,
  • 12 Ocak'ta kar yağışı ihtimaliyle 2/4 derece,
  • 13 Ocak'ta çok bulutlu havada -1/6 derece,
  • 14 Ocak'ta parçalı bulutlu havada 5/9 derece bekleniyor.

YAĞIŞ ARNAVUTKÖY'DE BAŞLADI

Öte yandan İstanbul'un kuzey ilçelerinden Arnavutköy'de beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığı gözlenirken, sürücüler hızlarını düşürdü, vatandaşlar ise yağıştan korunmaya çalıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısamet:

bu gudubetlerden dolayı yağmur bile yağmıyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Habere bakinca savaş çıkacak gibi bir haber topu topu kar yağışı olacak abartmayın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Sen hangi koydesin bilmiyorum ama İstanbul da yağmur yağınca savaş çıkmış gibi oluyor, bura sizin o küçük 5000 nüfuslu köyünüze benzemiyor

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz