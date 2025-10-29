İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: 29 Ekim İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek?

29 Ekim 2025 Cuma hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak isteyen milyonlarca kişi, kutlamaların yapılacağı gün yağmur ya da soğuk hava olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 29 Ekim İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yurt genelinde beklenen hava durumu detayları…

29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ NASIL?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü, Afyonkarahisar'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak; bazı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sıcaklıklarda ani düşüş yaşanacağını ve yer yer 6 ila 8 derece birden soğuyacağını belirtiyor. Rüzgârın özellikle iç ve doğu bölgelerde saatte 80 kilometreye kadar çıkabilecek kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak, Rize, Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bölge genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı dere yataklarında su seviyeleri yükselirken, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgedeki yağışların gün içinde de devam etmesi bekleniyor.

29 EKİM İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da 29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise yer yer açık bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağış olasılığı oldukça düşük. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden zaman zaman etkisini artırarak esecek. Havanın gün içinde 17 ila 19 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da gün boyu yağış beklenmiyor. Yağmurun öğleden sonra başlaması veya akşam saatlerinde kısa süreli etkili olması beklenmiyor. Yani İstanbul genelinde günün büyük kısmı kuru ve açık geçecek.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek ve 12 dereceye kadar inecek. Hafif rüzgâr ve yer yer pus dışında kentte hava koşulları genel olarak sakin seyredecek.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji uzmanları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülecek kuvvetli yağışlara karşı özellikle dere yatakları ve yamaç bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyarıyor. Kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama ve ani sel riski bulunuyor.

Batı bölgelerinde ise hava açık ve güneşli olmasına rağmen, sıcaklık düşüşü nedeniyle sabah ve gece saatlerinde üşütücü bir serinlik yaşanacak. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi de görülebilir.