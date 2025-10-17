Haberler

İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ açıkladı!

İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ açıkladı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un baraj doluluk oranları hakkında güncel bilgiler 17 Ekim itibariyle İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'daki su kaynaklarının ne kadarının kullanıma hazır olduğuna dair önemli veriler bu açıklamada yer aldı. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul güncel baraj doluluk oranlarının detayları...

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve su ihtiyacı en yüksek metropollerinden biri olarak, su kaynakları yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle baraj doluluk oranları, şehrin su güvenliği açısından belirleyici bir göstergedir. 17 Ekim 2025 tarihi itibariyle İstanbul baraj doluluk oranları, mevcut su rezervlerinin durumunu ortaya koymaktadır. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul güncel baraj doluluk oranları haberimizde...

17 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

2025 yılının Ekim ayının ortalarında yapılan ölçümler, İstanbul barajlarının doluluk oranlarının genel anlamda endişe verici seviyelerde olduğunu göstermektedir. İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) sağladığı veriler doğrultusunda İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %24,75 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, mevsim normallerinin oldukça altında olup, önümüzdeki aylarda su tasarrufu ve kaynak yönetimi stratejilerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ açıkladı!

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 17 EKİM

Kazandere Barajı: %2,65

Şehrin en düşük doluluk oranına sahip barajlarından biri olan Kazandere, su rezervlerinin kritik seviyede azaldığını göstermektedir.

Pabuçdere Barajı: %10,57

Su seviyesinin düşük olduğu Pabuçdere, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada risk unsuru oluşturuyor.

Ömerli Barajı: %15,61

Tarihsel olarak yüksek doluluk oranlarıyla bilinen Ömerli, bu yıl beklenen seviyenin oldukça altında su tutuyor.

Darlık Barajı: %38,72

Diğer barajlara göre daha iyi durumda olan Darlık Barajı, toplam oranı yükselten nadir kaynaklardan biri.

Elmalı Barajı: %49,69

İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranına sahip Elmalı, su yönetimi açısından umut verici bir seviyede bulunuyor.

Terkos Barajı: %30,14

Terkos, İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olup, doluluk seviyesi orta düzeyde seyretmektedir.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.