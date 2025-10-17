İstanbul güncel baraj doluluk oranları: 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ açıkladı!

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve su ihtiyacı en yüksek metropollerinden biri olarak, su kaynakları yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle baraj doluluk oranları, şehrin su güvenliği açısından belirleyici bir göstergedir. 17 Ekim 2025 tarihi itibariyle İstanbul baraj doluluk oranları, mevcut su rezervlerinin durumunu ortaya koymaktadır. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul güncel baraj doluluk oranları haberimizde...

17 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

2025 yılının Ekim ayının ortalarında yapılan ölçümler, İstanbul barajlarının doluluk oranlarının genel anlamda endişe verici seviyelerde olduğunu göstermektedir. İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) sağladığı veriler doğrultusunda İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %24,75 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, mevsim normallerinin oldukça altında olup, önümüzdeki aylarda su tasarrufu ve kaynak yönetimi stratejilerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 17 EKİM

Kazandere Barajı: %2,65

Şehrin en düşük doluluk oranına sahip barajlarından biri olan Kazandere, su rezervlerinin kritik seviyede azaldığını göstermektedir.

Pabuçdere Barajı: %10,57

Su seviyesinin düşük olduğu Pabuçdere, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada risk unsuru oluşturuyor.

Ömerli Barajı: %15,61

Tarihsel olarak yüksek doluluk oranlarıyla bilinen Ömerli, bu yıl beklenen seviyenin oldukça altında su tutuyor.

Darlık Barajı: %38,72

Diğer barajlara göre daha iyi durumda olan Darlık Barajı, toplam oranı yükselten nadir kaynaklardan biri.

Elmalı Barajı: %49,69

İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranına sahip Elmalı, su yönetimi açısından umut verici bir seviyede bulunuyor.

Terkos Barajı: %30,14

Terkos, İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olup, doluluk seviyesi orta düzeyde seyretmektedir.