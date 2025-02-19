İstanbul elektrik kesintisi! 19 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 19 Şubat 2025 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler arasında Gaziosmanpaşa, Fatih, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri bulunuyor. Peki, 19 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olup, belirli saat aralıklarında farklı bölgeleri etkileyecek.

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Hürriyet Mahallesi: 09:00 - 18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kazım Karabekir Mahallesi: 09:00 - 18:00 saatleri arasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Fatih İlçesi:

Sümbül Efendi Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.

Muhsine Hatun Mahallesi: 13:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Güngören İlçesi:

Haznedar Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Mareşal Çakmak Mahallesi: 10:00 - 13:00 saatleri arasında belirli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kağıthane İlçesi:

Merkez Mahallesi: 09:00 - 16:00 saatleri arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.

Nurtepe Mahallesi: 09:30 - 17:30 saatleri arasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Sarıyer İlçesi:

Ferahevler Mahallesi: 00:00 - 07:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Poligon Mahallesi: 00:00 - 07:00 saatleri arasında belirli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Çamlıtepe Mahallesi: 09:00 - 16:00 saatleri arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.

Çatalca İlçesi:

Akalın Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak.

Büyükçekmece ve Silivri İlçeleri:

Celaliye Mahallesi (Büyükçekmece) ve Selimpaşa Mahallesi (Silivri): 09:00 - 17:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.