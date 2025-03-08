İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin karışık şekilde kıldığı teravih namazına ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

ÜSKÜDAR'DAKİ CAMİDE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN FOTOĞRAF

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde tartışmalara yol açan bir görüntü kaydedildi. Kadınlar ve erkekler karışık şekilde namaz kıldı.

KADIN-ERKEK KARIŞIK ŞEKİLDE NAMAZ KILDI

Ramazan ayında çekildiği iddia edilen fotoğrafın teravih namazında çekildiği belirtildi. Fotoğrafta erkeklerin kadınların arasında namaz kıldığı görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.