İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde kadınlarla erkeklerin karışık şekilde teravih namazı kıldığı iddia edildi. Paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı.
İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin karışık şekilde kıldığı teravih namazına ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu.
ÜSKÜDAR'DAKİ CAMİDE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN FOTOĞRAF
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde tartışmalara yol açan bir görüntü kaydedildi. Kadınlar ve erkekler karışık şekilde namaz kıldı.
KADIN-ERKEK KARIŞIK ŞEKİLDE NAMAZ KILDI
Ramazan ayında çekildiği iddia edilen fotoğrafın teravih namazında çekildiği belirtildi. Fotoğrafta erkeklerin kadınların arasında namaz kıldığı görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.