İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat İstanbul'da okul yok mu?

Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Diğer ilçelerde ise eğitime devam edileceği açıklandı. Özellikle kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağına dair uyarılar yapıldı. "11 Şubat İstanbul'da okul yok mu?" sorusunu merak edenler, yaşadıkları ilçe için resmi duyuruları takip etmeli. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat İstanbul'da okul var mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün için il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmamaktadır. Ancak, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günü tatil edilmiştir.

11 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenmektedir. Özellikle kentin batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma riski bulunmaktadır.