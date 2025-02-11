Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat İstanbul'da okul yok mu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair sorular öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada 11 Şubat'ta il genelinde okulların tatil edilmediği bildirildi.

Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Diğer ilçelerde ise eğitime devam edileceği açıklandı. Özellikle kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağına dair uyarılar yapıldı. "11 Şubat İstanbul'da okul yok mu?" sorusunu merak edenler, yaşadıkları ilçe için resmi duyuruları takip etmeli. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat İstanbul'da okul var mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün için il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmamaktadır. Ancak, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günü tatil edilmiştir.

İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat İstanbul'da okul yok mu?

11 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenmektedir. Özellikle kentin batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma riski bulunmaktadır.

İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat İstanbul'da okul yok mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İlk 11'de başladığı maçta dalga konusu oldu
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
img

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.