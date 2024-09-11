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İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi?

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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? İstanbul'da maymun çiçeği virüsü görüldü mü, vaka var mı? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de nerede görüldü? Dünyayı kasıp kavuran ve gündemden düşmeyen maymun çiçeği virüsü ile ilgili okurlar araştırmalarına devam ediyor. Afrika Birliği, maymun çiçeği virüsünün hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan etmişti. Peki maymun çiçeği İstanbul'da var mı?

İstanbul'da maymun çiçeği virüsü görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de nerede görüldü? Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmeler devam ederken, vatandaşlar merakla Türkiye veya İstanbul'da görülüp görülmediğini merak ediyor. İstanbul'da maymun çiçeği vakası var mı? İşte detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ GÖRÜLDÜ MÜ?

Afrika Birliği, maymun çiçeği virüsünün hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan etmiş, dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturan bu virüsle ilgili olarak Türkiye'de ise henüz herhangi bir vakaya rastlanmadığı ve bu hastalığa dair bir tanı koyulmadığı bildirilmişti. İstanbul Beyoğlu'nda Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtileri taşıdığı iddia edildi. Şüpheli kişi ambulansla karantina altına alındı. Çevre sakinlerinin kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi?

Betül Cirit
Betül Cirit
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