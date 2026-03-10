İstanbul'da kurutma makinesi patladı, ev savaş alanına döndü

İstanbul'da bir dairede ebeveyn banyosunda bulunan kurutma makinesinin patlaması sonucu çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Patlamanın etkisiyle banyonun tavanı çökerken, çıkan alevler kısa sürede yatak odasına ve diğer odalara sıçradı. Yangın nedeniyle evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangının ardından eve giren ekipler ve inceleme yapan bir tesisat ustası, dairedeki ağır hasarı görüntüledi. Paylaşılan görüntülerde evin neredeyse tamamının is ve kurumla kaplandığı, eşyaların büyük bölümünün zarar gördüğü görüldü.

Özellikle banyo bölümünde seramiklerin döküldüğü ve tavanın çöktüğü dikkat çekti. Yetkililer, patlamanın şiddetinin bu görüntülerden açıkça anlaşıldığını belirtti.

UZMANLARDAN UYARI

Olay yerine çağrılan teknik ekipler, bu tür kazaların çoğunlukla yanlış montaj veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklandığını ifade etti. Uzmanlar, benzer olayların yaşanmaması için bazı önemli uyarılarda bulundu.

Uzman kurulum: Elektrikli cihazların montajı mutlaka yetkili servis veya uzman kişiler tarafından yapılmalı.

Nemli alan riski: Banyo gibi nemli ortamlarda elektrik tesisatının su ve buhara karşı uygun şekilde korunması gerekiyor.

Düzenli bakım: Beyaz eşyaların ve elektrik tesisatının periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, banyolarda yanlış monte edilen cihazların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, "Hatalı tesisatlar her an bir saatli bombaya dönüşebilir. Güvenliğiniz için kurulumları mutlaka profesyonellere yaptırın." uyarısında bulundu.