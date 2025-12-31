İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

" İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu yanıt buldu. İstanbul Valiliği ve AKOM peş peşe uyarı yayınlayarak akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

GECE YARISI SICAKLIK 1 DERECEYE DÜŞECEK, KAR BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni yıl hava tahmin raporunu yayımladı. İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren kentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. AKOM İstanbulluları karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı ve gizli buzlanma riskine karşı uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü itibarıyla kuzeyli yönlerden esen sert rüzgarlar (30-60 km/s) şehri etkisi altına aldı. Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde 6°C civarına yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1°C'ye kadar gerileyecek. Kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere aralıklara karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM raporunda, özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği vurgulandı. Sürücüleri özellikle gizli buzlanmaya karşı uyardı. Soğuk hava akımının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tahminlere göre önümüzdeki 5 gün sıcaklık durumu şöyle olacak:

1 Ocak Perşembe: En düşük -1°C, en yüksek 3°C (Yağışlı)

2 Ocak Cuma: En düşük 1°C, en yüksek 8°C

3 Ocak Cumartesi: Sıcaklık 14°C'ye çıksa da sert rüzgar etkili olacak.

4-5 Ocak: Sıcaklıklar 10-16°C civarında seyredecek.

AKOM yetkilileri, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Ocak tarihine kadar (3-6 Ocak hariç) mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatleri itibariyle başlayıp yarın öğlene kadar devam etmesi beklenen kar yağışıyla ilgili uyarı yaptı. Valilik açıklamasına göre yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin ediliyor.

Valilik açıklaması şöyle:

"İstanbul'da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zamankuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."