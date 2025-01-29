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İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi!

İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi!
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İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da milyonlarca kişi bu kış kar yağışını beklerken, meteoroloji uzmanları sonunda müjdeli haberi verdi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kar yağışı ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2025 yılında İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek ve güncel hava durumu tahminlerini takip etmek için haberler.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2025? Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2025?

İstanbul'da milyonlarca kişi bu kış kar yağışını beklerken, meteoroloji uzmanları sonunda müjdeli haberi verdi. 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların, bu haftaya göre yaklaşık 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı ihtimali yeniden gündeme geldi.

İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi!

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Sıcak havanın etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini duyurdu.

İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi!

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağını belirtti. Marmara Bölgesi'nde, özellikle doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiğini ifade eden Şen, İstanbul'un doğu bölgelerinde de kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi!

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağını belirtti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise özellikle doğu kesimlerde yoğun kar yağışlarının beklendiğini vurguladı. Öte yandan Şen, hava sıcaklıklarının bu haftaya kıyasla yaklaşık 10 derece birden düşeceğini ifade etti.

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