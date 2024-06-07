Üye Girişi
Haberler

Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilyos plajı nerede? İstanbul'da denize girmek ve güneşlenmek için en temiz ve en iyi plajları arayanlar için Kilyos plajı öne çıkıyor. Bu plaj, hem temizliği hem de doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Kilyos plajına ulaşımın oldukça kolay olması da plajın popülerliğini artırıyor. Peki, İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir?

Kilyos'ta denize nerede girilir? Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Kilyos plajınerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

  • Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.
  • Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.
  • Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir?

KİLYOS PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kilyos'a ulaşmak için birkaç seçenek bulunuyor.

Özel Araçla

İstanbul Avrupa Yakası'ndan, Maslak-Sarıyer istikametinde ilerleyip Kilyos tabelalarını takip ederek Kilyos'a ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürer.

İstanbul Anadolu Yakası'ndan, FSM Köprüsü'nü kullanarak Sarıyer yönüne ilerleyip Kilyos tabelalarını takip edebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile

Hacıosman Metro İstasyonu'ndan kalkan 151 numaralı İETT otobüsü Kilyos'a direkt ulaşım sağlar. Yolculuk yaklaşık 50 dakika sürer.

Sarıyer'den Kilyos'a dolmuş seferleri de bulunmaktadır. Sarıyer'den dolmuşlara binerek Kilyos'a ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Kilyos Güneş Tatil Seyahat Turizm Gündem Yaşam Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

 Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Bakmadan Geçme

Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İncekum Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Patmos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Patmos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Leros Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Leros Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kalimnos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kalimnos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Simi Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Simi Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sisam Adası'na (Samos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Meis Adası'na (Kastellorizo) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Meis Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kos Adası'na (İstanköy) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sakız Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sakız Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?
İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak

İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title