Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

Kilyos'ta denize nerede girilir? Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Kilyos plajınerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.

Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

KİLYOS PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kilyos'a ulaşmak için birkaç seçenek bulunuyor.

Özel Araçla

İstanbul Avrupa Yakası'ndan, Maslak-Sarıyer istikametinde ilerleyip Kilyos tabelalarını takip ederek Kilyos'a ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürer.

İstanbul Anadolu Yakası'ndan, FSM Köprüsü'nü kullanarak Sarıyer yönüne ilerleyip Kilyos tabelalarını takip edebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile

Hacıosman Metro İstasyonu'ndan kalkan 151 numaralı İETT otobüsü Kilyos'a direkt ulaşım sağlar. Yolculuk yaklaşık 50 dakika sürer.

Sarıyer'den Kilyos'a dolmuş seferleri de bulunmaktadır. Sarıyer'den dolmuşlara binerek Kilyos'a ulaşabilirsiniz.