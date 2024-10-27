Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? İşte cevabı!

İSTANBUL'DA DOĞAN VE İSTANBUL'DA ÖLEN İLK OSMANLI PADİŞAHI KİMDİR?

A) II. Mehmed

B) II. Bayezid

C) II. Selim

D) II. Osman

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Sultan İkinci Selim İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahıdır. Sultan İkinci Selim'in tahta çıktığı ilk yıllarda, bazı siyasî çekişmeler yaşandı.