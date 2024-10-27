İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir?
İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı izleyenler tarafından merak ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? İşte cevabı!
İSTANBUL'DA DOĞAN VE İSTANBUL'DA ÖLEN İLK OSMANLI PADİŞAHI KİMDİR?
A) II. Mehmed
B) II. Bayezid
C) II. Selim
D) II. Osman
DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.