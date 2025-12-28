Haberler

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var
İstanbul'da "Amaya", "Bebek Otel" ve "Taksim Club IQ"nun da aralarında bulunduğu 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BEBEK OTEL'E DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 'Amaya' isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, 'Bebek Otel' isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

'Taksim Club IQ' isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, 'Kastel Elektro Müzik' isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, 'Suma Han' isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

