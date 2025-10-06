İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabaha karşı meydana gelen depremle sarsıldı. Şehrin farklı noktalarında hissedilen kısa ama etkili sarsıntı, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla yayılarak gündemin zirvesine oturdu. Kullanıcıların yaşadıkları anları paylaşmasıyla birlikte olay, kamuoyunun odağına yerleşti. Depremin detaylarına ve uzman görüşlerine haberin devamında yer veriyoruz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek, elde ettikleri verileri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, her iki kurumun da resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son depremlerin detaylarına ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, sadece deprem verilerini yayınlamakla kalmaz; aynı zamanda toplumun afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenler. Kandilli Rasathanesi ise bilimsel analizler ve kapsamlı verilerle sismik hareketleri detaylı biçimde raporlar.

6 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Vatandaşlar sabaha karşı yaşanan sarsıntının ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu sormaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, deprem konusunu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşıdı. Kandilli ve AFAD'ın sistemleri üzerinden 6 Ekim 2025 tarihine ait son depremler listesine ulaşabilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayları öğrenebilirsiniz.