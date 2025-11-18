İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli titreşim, kent genelinde merak ve tedirginliği artırdı. Özellikle bazı ilçelerde daha belirgin şekilde algılanan hareketlilik, vatandaşların sosyal medyada "Az önce bir deprem mi oldu?" sorusunu yoğun biçimde dile getirmesine neden oldu. Kent genelinde gözler kısa sürede AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi verilere çevrilirken, yaşanan sarsıntıya dair ilk değerlendirmeler haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sismik hareketliliği günün her saatinde kesintisiz olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu geniş sensör ağı sayesinde kaydedilen yer hareketleri anlık olarak analiz edilerek kamuoyuna aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyete sahip ölçüm sistemleri, gerçekleşen depremleri saniyeler içinde tespit ederek "Son Depremler" listesinde yayınlıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından paylaşılan bu veriler, güncel sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi tüm teknik bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğrulanmış verilere kolayca ulaşabiliyor ve sosyal medyada yer alan kesinliği kanıtlanmamış paylaşımların önüne geçilebiliyor. Kurum, yıl boyunca sürdürdüğü eğitimler, bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlar ile deprem farkındalığının artırılmasına katkı sağlıyor.

18 KASIM 2025 SALI İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

18 Kasım 2025 Salı sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, yaşanan titreşimi daha net fark ederek sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Merakla takip edilen gelişmeye ilişkin resmi açıklamalar, kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Kurumlar, sarsıntıya dair büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak belirsizliği giderdi. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.