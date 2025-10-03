Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri, "İstanbul'da bugün okullar tatil mi?" oldu. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Marmara depremi sonrası bugün okullar tatil mi? İstanbul, Tekirdağ'da bugün okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55'te meydana gelen deprem sonrası veliler ve öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak deprem sonrası olası risklere karşı birçok okulda öğrenciler tahliye edildi.

Yetkililerden gelen bilgilere göre, öğrencilerin güvenliği öncelik olarak görülüyor. Bu nedenle okulların boşaltılması bir önlem niteliği taşıyor. Ancak tatil kararı verilmediği sürece eğitim-öğretim normal seyrinde devam ediyor.

MARMARA DEPREMİ SONRASI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanda hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre;

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları

Tarih: 2 Ekim 2025

Saat: 14:55 TSİ

Derinlik: 6.71 km

Deprem sonrası İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve çevre illerde panik yaşandı. Artçı sarsıntıların da meydana gelmesi, halk arasında "Okullar tatil olacak mı?" sorusunu daha da gündeme taşıdı.

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre şu an için okulların tatil edilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Ancak artçıların devam etmesi halinde, MEB ve valiliklerin yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor.