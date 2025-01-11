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İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler…

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler…
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İstanbul'da en yakın nöbetçi eczaneler nerede ve hangi eczaneler açık sorununu vatandaşlar araştırmaktadır. İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler hangisi sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Peki, İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler nerede?

Eczaneler mesai saatleri dışında vatandaşların acil ihtiyaçları için nöbetçi olarak görev yapmaktadırlar. İstanbul'da en yakın nöbetçi eczaneler nerede ve hangi eczaneler açık sorununu vatandaşlar araştırmaktadır. İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler hangisi sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Peki, İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler nerede? Detaylar haberimizdedir…

NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Eczaneler Pazar günleri kapalı olduğu halde dönüşümlü olarak nöbetçi kalabiliyorlar. Vatandaşların acil ihtiyaçları doğrultusunda nöbetçi eczane İstanbul'da görev yapmaktadır. İstanbul'da en yakın nöbetçi eczaneler nerede ve hangi eczaneler açık sorununu vatandaşlar araştırmaktadır. Nöbetçi eczaneler için yol tarifi ve hangi eczane nöbetçi haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler…

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

İstanbul'da nöbetçi eczaneler nerede sorusu araştırılmaktadır. En yakın nöbetçi eczane nerede ve nasıl ulaşabileceğiniz eczane haberimizde yer almaktadır. 11 Ocak 2025 Cumartesi günü nöbetçi eczaneler nerede ve hangi ilçede haberimizde yer almaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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