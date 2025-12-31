İstanbul'da 29 adreste DEAŞ operasyonu! 29 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 adreste eş zamanlı DEAŞ operasyonları düzenlendi. Operasyonların Yalova'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmada 3 polisimizin şehit düştüğü olayla bağlantılı olarak başladığı belirtildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."