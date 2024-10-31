İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir?

Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kimdir merak ediliyordu. Peki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kim, kaç yaşında, nereli? İşte, Akın Gürlek'in biyografisi haberimizde!

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.