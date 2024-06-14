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İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati!

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Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 13:09'da Ankara'da 12:54'de İzmir'de 13:17'de Adana'da 12:44'de Bursa'da ise 13:09'da kılınacak. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13:09'da kılınacak.

Ankara'da Cuma namazı saat 12:44'de kılınacak.

İzmir'deCuma namazı saat 13:17'te kılınacak.

Bursa'da Cuma namazı saat 13:09'te kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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