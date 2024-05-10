İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 10 Mayıs Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Mayıs Cuma günü, İstanbul'da saat 13:06'da kılınacak. Ankara için 10 Mayıs Cuma saati 12:50 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

Ankara'da Cuma namazı saat 12:50'de kılınacak.

İzmir'deCuma namazı saat 13:13'te kılınacak.

Bursa'da Cuma namazı saat 13:05'te kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.