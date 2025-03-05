İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 5-6 Mart İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...
Büyükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: GÜZELCE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.03.2025 15:58:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.03.2025 19:00
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