Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
İstanbul Başakşehir'de yeni yılın ilk gününde büyük panik yaratan bir olay yaşandı. Yokuştan kayan dev iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından 3 katlı binaya çarptı. Bina kısa sürede tahliye edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşları paniğe sokan bir olay yaşandı.
2 OTOMOBİLE ARDINDAN BİNAYA ÇARPTI
Yokuştan kayan iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından binaya çarptı. İş makinesinin daldığı bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam