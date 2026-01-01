Haberler

Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

İstanbul Başakşehir'de yeni yılın ilk gününde büyük panik yaratan bir olay yaşandı. Yokuştan kayan dev iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından 3 katlı binaya çarptı. Bina kısa sürede tahliye edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşları paniğe sokan bir olay yaşandı.

2 OTOMOBİLE ARDINDAN BİNAYA ÇARPTI

Yokuştan kayan iş makinesi önce önündeki 2 otomobile ardından binaya çarptı. İş makinesinin daldığı bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
