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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı?

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu kar var mı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? İşte detaylar...

İstanbul'da hava durumuyla ilgili merak edilen sorunun yanıtı aranıyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte kar yağışı tarihini merak ediyorlar. Arama motorlarında İstanbul hava durumu sorgulatılıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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