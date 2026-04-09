Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan hedef aldılar

İsrail savaş uçaklarının Lübnan genelinde sivil yerleşim birimlerini doğrudan hedef aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bombalanan çok katlı bir apartmanın saniyeler içinde yerle bir olduğu ve o esnada caddede bulunan sivillerin yaşadığı büyük dehşet anbean kayıt altına alındı.

İsrail, dün Lübnan genelinde 100’den fazla noktayı hedef alan ağır bir hava saldırısı düzenledi.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı,  İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

AÇIKTAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan İsrail’in sivilleri ve sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarından bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İsrail savaş uçaklarınca bombalan çok katlı bir apartmanın yıkıldığı anlar yer aldı. O sırada apartmanın bulunduğu caddede yürüyen iki Lübnanlı sivilin yaşadığı korku ve dehşet anları kayıt altına alındı.

Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi

Emircan İğrek, Burak Deniz, Büşra Pekin! Son operasyonda yeni gelişme
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek 'Kartal' görselli analiz

Trump görmesin! Düştükleri not görselden daha vahim

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

Aileler dikkat! AVM'de 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu