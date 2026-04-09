Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan hedef aldılar

İsrail, dün Lübnan genelinde 100’den fazla noktayı hedef alan ağır bir hava saldırısı düzenledi.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

AÇIKTAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan İsrail’in sivilleri ve sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarından bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İsrail savaş uçaklarınca bombalan çok katlı bir apartmanın yıkıldığı anlar yer aldı. O sırada apartmanın bulunduğu caddede yürüyen iki Lübnanlı sivilin yaşadığı korku ve dehşet anları kayıt altına alındı.

