Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" 1 Milyonluk sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklandı? 1 Milyonluk sorunun cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı ne? 1 Milyonluk sorunun doğru cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" 1 Milyonluk sorunun cevabı araştırılıyor. "İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklandı" sorusu nedir? 1 Milyonluk sorunun cevabı nedir? Detaylar haberimizdedir...

1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?

A) Hulk posteri

B) Karpuz dilimi

C) Kırmızı karanfil

D) Sedir ağacı dalı

Karpuz dilimi, Filistinlilerin sembolü olarak bilinir. Ayrıca, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan bu sembol, Doğu Kudüs'ü ilhak etmesiyle daha da yayılmıştır. İsrail hükümeti Filistin bayrağının Gazze ve Batı Şeria'da alenen sergilenmesini suç sayıldı.