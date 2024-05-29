İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Filistin'de kaç kişi öldü?

Refah'ta Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalayarak onlarca kişiyi katleden İsrail kana doymuyor. Gece yarısı Han Yunus kentine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı. Peki, Filistin'de kaç kişi öldü?

FİLİSTİN'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki Mean bölgesinde Ebu Cezer ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü, cenazeler şehirdeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

TANKLAR EVLERE BOMBA YAĞDIRIYOR

Yerel kaynaklar da Yebna kampının merkezi, kentteki El-Huda Camii yanı, Kiir Kavşağı yakını, Ali İbn Ebi Talib Camii yanı ve El-Avde, En-Necme, Eş-Şarki bölgeleri ile Şabura kampının ortasındaki Berka Stadyumu'nda konuşlanan İsrail tanklarının zaman zaman vatandaşların evleri bombaladığını kaydetti. Kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve askeri araçlarının Refah şehrinin merkezi ve batısındaki vatandaşların evlerine ve ve şehrin güneybatısındaki Tel Zurub bölgesi çevresine ateş açtığını belirtti.

Öte yandan İşgal savaş uçaklarının, Gazze'nin Es-Sabra mahallesindeki Abdullah Azzam Camisi yakınında El-Gurra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı. Bu arada Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Kudüs Hastanesi çalışanlarından Dr. İsam Ravhi Muhammed Akıl'ın, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evinin hedef alınması sonucu öldüğü belirtildi. Açıklamada, Akıl'ın ölümü ile Kızılay ekiplerinden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği, bunlardan 17'sinin görevini yaptığı sırada yaşamını yitirdiği aktarıldı.

REFAH'TA 2 AYRI ÇADIR SALDIRISINDA 66 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs gecesi Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı. Saldırı sonucunda 45 kişi hayatını kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırıyı "Trajik bir hata" olarak açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini, saldırı sonucunda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.