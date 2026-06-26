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Ateşkesi bir kez daha delen İsrail müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Ateşkesi bir kez daha delen İsrail müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı düzenledi Haber Videosunu İzle
Ateşkesi bir kez daha delen İsrail müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
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İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi amacıyla yürütülen kritik müzakereler devam ederken, İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Beşinci tur görüşmelerin son gününde Güney Lübnan'daki Beit Yahoun beldesine düzenlenen hava saldırıları, diplomatik sürece ağır darbe vurdu. Saldırıların ardından bölgede kara hareketliliğinin de başladığı bildirilirken, çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin helikopterlerle Hayfa'daki hastanelere sevk edildiği öne sürüldü.

  • İsrail, ABD arabuluculuğundaki ateşkes müzakerelerinin beşinci turunun son gününde Güney Lübnan'daki Beit Yahoun beldesine hava saldırıları düzenledi.
  • Saldırıların ardından İsrail kara birlikleri Beit Yahoun'a doğru ilerledi ve bölgede çatışmalar yeniden şiddetlendi.
  • İsrail, Güney Lübnan'daki askeri varlığını sürdüreceğini açıklarken, taraflar karşılıklı olarak ateşkes ihlali suçlamalarında bulunuyor.

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve güvenlik müzakereleri kritik bir aşamaya ulaşırken, İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Beşinci tur görüşmelerin son gününde İsrail savaş uçakları, Güney Lübnan'daki Beit Yahoun beldesine peş peşe hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından bölgede çatışmalar yeniden şiddetlenirken, İsrail kara birliklerinin de beldeye doğru ilerlediği bildirildi.

MÜZAKERELERİN SON GÜNÜNDE BOMBARDIMAN 

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre İsrail savaş uçakları Beit Yahoun'u en az iki kez hedef aldı. Bombardımanın ardından bölgede yoğun patlamalar meydana gelirken, İsrail ordusunun kara unsurlarının da sınır hattından ilerlemeye başladığı öne sürüldü. Çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin askeri helikopterlerle Hayfa'daki hastanelere sevk edildiği iddia edildi.

ATEŞKES BİR KEZ DAHA TARTIŞMA KONUSU OLDU 

İsrail ile Lübnan arasında son haftalarda ilan edilen ateşkese rağmen sınır hattında saldırılar tamamen durmadı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, İsrail yönetimi Güney Lübnan'daki askeri varlığını sürdüreceğini açıklamıştı. Bu durum, kalıcı ateşkes için yürütülen diplomatik girişimleri de zora sokuyor.

BEŞİNCİ TUR GÖRÜŞMELER GÖLEGELENDİ 

Washington'un desteğiyle sürdürülen İsrail-Lübnan görüşmelerinde sınır güvenliği, İsrail birliklerinin Güney Lübnan'dan çekilmesi ve ateşkes ihlallerinin sonlandırılması ele alınıyor. Ancak Beit Yahoun'a yönelik son saldırı, müzakerelerin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Lübnan yönetimi daha önce de İsrail'in hava saldırılarının ateşkes ruhunu zedelediğini savunmuştu.

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Son saldırıyla birlikte sınır hattındaki güvenlik endişeleri yeniden yükselirken, uluslararası gözlemciler ateşkesin kalıcılığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Diplomatik temaslar sürse de sahadaki askeri hareketlilik, taraflar arasında yeni bir çatışma dalgası yaşanabileceği endişesini güçlendiriyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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