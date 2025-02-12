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Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Isparta okul yok mu (Isparta Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Diyarbakır'da ise okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur var. Peki, Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Isparta okul yok mu (Isparta Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Batısında Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı 13.02.2025 06.00-14.02.2025 06.00

İç Anadolu'nun Doğusunda Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

13.02.2025 00.00-13.02.2025 21.00

Denizlerimizde (Batı Akdeniz(Antalya Körfezi)) Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz'de( Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın(Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

13.02.2025 00.00-13.02.2025 17.00

13 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
BİNGÖL

13 Şubat Perşembe günü Bingöl'de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KAYSERİ

13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

AKSARAY

13 Şubat Perşembe günü Kırşehir'de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

MALATYA

13 Şubat Perşembe günü Malatya'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ISPARTA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta Valiliği 13 Şubat Perşembe gününe ilişkin henüz açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ISPARTA HAVA DURUMU

Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Isparta okul yok mu (Isparta Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

ISPARTA EMNİYETİ UYARDI

Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Isparta okul yok mu (Isparta Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


13 ŞUBAT TÜRKİYE GENEL HAVA DURUMU

Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Isparta okul yok mu (Isparta Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Isparta okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Isparta okul yok mu (Isparta Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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