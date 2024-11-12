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Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
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Isparta'da 12 Kasım tarihinde bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. AEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintinin hangi bölgeleri etkileyeceği sorgulanabilir. Kesinti programını öğrenmek isteyen vatandaşlar, AEDAŞ'ın resmi internet sitesinden bilgi alabilirler.

Isparta'da 12 Kasım tarihinde bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri meydana gelecek. AEDAŞ (Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, bu kesintiler, özellikle Keçiborlu, Senirkent gibi bazı ilçeler ve Isparta şehir merkezi gibi bölgelerde gerçekleşecek. Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gün boyunca belirli saat aralıklarında yaşanacak. Peki, Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama!

ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesintilerin tam olarak hangi mahalle ve sokakları etkilediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, AEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan kesinti programını inceleyebilirler. Ayrıca, AEDAŞ mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden de kesinti hakkında detaylı bilgi alınması mümkündür.

Isparta'da Elektrik Kesintisi Duyurusu: 12 Kasım AEDAŞ Kesinti Programı

ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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