Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Ümraniye Belediye Başkan Adayı ise İsmet Yıldırım oldu. İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında İstanbul'un Ümraniye'de dünyaya geldi. Aslen Rizelidir. İlk ve ortaokulu Ümraniye'de okuyup, lise öğrenimini Bakırköy'de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi. Bu yıllarda, müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde görev aldı. 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Genel Müdürü oldu. 2018 yılına kadar süren KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde İstanbul'un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısını 80 bine yükseltti. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi'nin" inşasına da başlamış bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.