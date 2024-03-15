İsmet Göksu kimdir? MHP Maraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu kaç yaşında, nereli?
MHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İsmet Göksu kimdir? MHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu kaç yaşında, nereli?
İsmet Göksu kimdir? MHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsmet Göksu kimdir? MHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu nereli? Detaylar haberimizdedir…
İSMET GÖKSU KİMDİR?
İsmet Göksu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.