Üye Girişi
Haberler

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Hasan Kılıç'ın neden öldüğü ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Detaylar henüz netlik kazanmamışken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın vefat haberi sonrasında, hakkındaki araştırmalar arttı. Lider Hasan Kılıç'ın neden öldüğü, kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor. İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

HASAN KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi. İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı?

İsmailağa'dan yapılan açıklamada cenaze merasimine ilişkin bilgilendirme de yapılarak, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlanacaktır." denildi. Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı?

Nuri Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Kendisi uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hasan Kılıç Cemaat Dini 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title