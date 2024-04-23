İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı?

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın vefat haberi sonrasında, hakkındaki araştırmalar arttı. Lider Hasan Kılıç'ın neden öldüğü, kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor. İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

HASAN KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi. İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa'dan yapılan açıklamada cenaze merasimine ilişkin bilgilendirme de yapılarak, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlanacaktır." denildi. Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

Nuri Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Kendisi uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi.