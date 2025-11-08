Haberler

İsmail Yüksek neden yok, niye oynamıyor? Kayserispor maçı kadroda neden yok?

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürerek milli araya moralli girmek istiyor. Ligde 49. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında geride kalan maçlarda büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, rakibine son 11 maçtır yenilmedi. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Kayserispor maçında neden yok, neden oynamıyor merak ediliyor.

İsmail Yüksek neden oynamıyor, neden kadroda yok? Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip 25 puanla ikinci sırada bulunurken, Kayserispor 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

İSMAİL YÜKSEK KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon ligde 10 maçta görev yapan İsmail, son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekmişti ancak cezalı olduğu için takımını bu maçta yalnız bırakacak.

İsmail Yüksek, Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gördü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan milli futbolcu, Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamayacak. Fenerbahçe, orta sahada onun yokluğunda farklı bir kurgu ile sahaya çıkacak.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI MI, SAKAT MI?

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan İsmail Yüksek, sakat değil, sarı kart cezalısı. Beşiktaş ile oynanan derbide gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında takımını yalnız bırakacak.

Son haftalarda form grafiğini yukarı taşıyan İsmail Yüksek, bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta görev yaptı ve 1 gol attı. Takımın orta sahadaki en istikrarlı isimlerinden biri olan milli futbolcu, cezalı olduğu için Kayserispor maçının kadrosunda yer almayacak.

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Fenerbahçe'de savunmanın iki önemli ismi Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde milli maçlar sonrası oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayacak.

Bu sezon savunmada istikrarlı bir performans sergileyen Oosterwolde ve Semedo, Fenerbahçe'nin defans hattının değişmez oyuncuları arasında yer alıyor. Teknik heyet, iki futbolcunun Kayserispor karşısındaki kart durumunu yakından takip edecek.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Alvarez, Fred, Kerem, Talisca, Nene, En-Nesyri

Haberler.com
500

