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İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Karabük Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Metin Gözmen kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli?

İSMAİL ÖZER KİMDİR?

İsmail Özer, 1983 yılında Karabük Merkez Arıcak Köyü'nde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Merkez Atatürk İlk Okulu'nda tamamlamış, lise eğitimini ise Karabük Ticaret Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başarıyla tamamlamıştır.

Ticaret hayatına 2005 yılında adım atan İsmail Özer, 80 Senelik Özer Mağazaları firmasında yöneticilik görevini üstlenmektedir. 2019 yılında Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi olarak aktif siyasi hayata katılan Özer, 2022 yılında Karabük Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir rol üstlenen İsmail Özer, KARDER'de 7 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 1 yıl süresince Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. İsmail Özer İsmail Özer kapsamında Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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