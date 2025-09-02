İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya Halk TV'den neden ayrıldı?

"Yeni Bir Sabah" programının sunuculuğunu üstlenen deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekrana çıkmaması dikkat çekti. "İsmail Küçükkaya programdan ayrıldı mı?", "İsmail Küçükkaya tatilde mi?", "Sağlık durumu nasıl?" gibi sorular sosyal medya ve arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. İzleyicilerin kafasındaki en önemli soru şu: "İsmail Küçükkaya neden yok?" Özellikle sabah saatlerinde Halk TV ekranlarında alışıldık yüzünü göremeyen izleyiciler, resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki İsmail Küçükkaya gerçekten Halk TV'den ayrıldı mı? İşte tüm detaylar…

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?

Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV'den Halk TV'ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.