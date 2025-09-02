İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti? Halk TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucudan ilk açıklama!

Türkiye'nin en çok takip edilen televizyon gazetecilerinden İsmail Küçükkaya, Halk Tv'de yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programında yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, İsmail Küçükkaya Halk Tv'den ayrıldı mı, hangi kanala geçti?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Türkiye'nin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından birini sunan İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX Tv'den (şimdiki adıyla NOW Tv ) Halk Tv'ye transfer olmuştu. Halk TV ekranlarında üç yıl boyunca izleyici karşısına çıkan deneyimli gazeteci, bu yaz tatilinin ardından "Yeni Bir Sabah" programına dönmeyince izleyicilerde merak uyandırdı.

Kamuoyunda hızla yayılan "Ayrıldı mı?" iddialarına yanıt veren Küçükkaya, yaptığı açıklamayla ayrılığı resmen duyurdu. Başarılı sunucu, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" sözleriyle ayrılığın kesinleştiğini ifade etti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Küçükkaya'nın ayrılığının perde arkasında herhangi bir kriz ya da anlaşmazlık bulunmuyor. Deneyimli sunucu, açıklamasında bunun tamamen sözleşme süresinin dolması ve karşılıklı mutabakatla alınmış bir karar olduğunu vurguladı.

Medya kulislerinde ise farklı yorumlar dile getiriliyor. Bazı gazetecilere göre Küçükkaya, daha geniş kitlelere hitap eden bir kanala geçmeyi hedefliyor. Bazı yorumcular ise onun televizyonculuk dışında yazılı basın veya dijital medya projelerine de yönelebileceğini belirtiyor. Ancak Küçükkaya, kendi açıklamasında net bir şekilde "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALA GEÇTİ?

Ayrılığın kesinleşmesinin ardından en çok sorulan soru, "İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti?" oldu. Medya kulislerinde NOW TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 gibi kanalların Küçükkaya ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak ünlü sunucu, henüz yeni adresinin belli olmadığını söyledi.

İzleyiciler ise sabah haberlerini objektif ve eleştirel bakış açısıyla sunan Küçükkaya'nın ekrana hangi kanalda döneceğini merakla bekliyor. Kesinleşmiş bir kanal olmasa da, medya dünyasında onun ekranlardan uzun süre uzak kalmayacağı görüşü hâkim.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN TELEVİZYONCULUK KARİYERİ

FOX TV dönemi (2013-2022): Uzun yıllar boyunca "Çalar Saat" programıyla sabah haberlerinin en çok izlenen ismi oldu.

Halk TV dönemi (2022-2025): FOX TV'den ayrıldıktan sonra Halk TV'ye geçti ve "Yeni Bir Sabah" programıyla izleyici karşısına çıktı.

2025 sonrası: Henüz yeni kanalı belli olmasa da tekliflerin masada olduğu biliniyor.