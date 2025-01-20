Survivor'ın 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Survivor 2025' geldiğinde baba olacağını açıklamıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Balaban, cinsiyeti öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Peki, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Survivor 2025 All Star'ın ilk bölümünde baba olacağını duyuran Balaban, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Peki, İsmail Balaban bebeğinin cinsiyeti ne, kız mı erkek mi?

İSMAİL BALABAN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Survivor'ın 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Survivor 2025' geldiğinde baba olacağını açıklamıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Balaban, cinsiyeti öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Balaban, eşinin hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

'Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. 2021'den sonra Survivor'da olmak heyecan verici. 2021'deki heyecanımız hala devam ediyor. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur. Sevenlerim adına burada mücadelemi vereceğim. Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. Buraya da açıkçası gelip gelmemekle kararsız kaldım. O da beni destekledi. 11. haftanın içerisindeyiz. Bir iki haftaya cinsiyet belli olacak.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Balaban, İlayda Şeker'le görüntülü görüşmesinde bebeğin cinsiyetini öğrendi. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenen yarışmacı, gözyaşlarına boğuldu.