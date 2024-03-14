İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kaç yaşında, nereli?
MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kaç yaşında, nereli?
İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…
İSMAİL ARSLAN KİMDİR?
İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Akören'de tamamladı. İş hayatına 1991 yılında Etibank Genel Müdürlüğü'nde Bilecik ilinde memur olarak adım attı. Askerlik hizmetini Nevşehir'de jandarma çavuşu olarak yerine getirdikten sonra 1997 yılında Seydişehir Ziraat Bankası'nda şef yardımcısı olarak görevlendirildi. 2001 yılında Konya Tarım İl Müdürlüğü'nde muhasebe biriminde çalıştı.
Eğitimine ara vermeden devam ederek Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden de diploma aldı. Akörenliler Derneği'nde 2 yıl boyunca muhasip olarak görev yaptı ve Akören Dergisi yayın kurul üyesi olarak görev aldı.
2005 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Selçuk Tıp Fakültesi'nde döner sermaye işletme müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Sonrasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mali işler ve muhasebe sorumlusu olarak çalışırken istifa ederek belediye başkan adayı oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Akören Belediye Başkanlığı'na seçilerek göreve başlayan İsmail Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.
İsmail Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.