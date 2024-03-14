İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Akören'de tamamladı. İş hayatına 1991 yılında Etibank Genel Müdürlüğü'nde Bilecik ilinde memur olarak adım attı. Askerlik hizmetini Nevşehir'de jandarma çavuşu olarak yerine getirdikten sonra 1997 yılında Seydişehir Ziraat Bankası'nda şef yardımcısı olarak görevlendirildi. 2001 yılında Konya Tarım İl Müdürlüğü'nde muhasebe biriminde çalıştı.

Eğitimine ara vermeden devam ederek Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden de diploma aldı. Akörenliler Derneği'nde 2 yıl boyunca muhasip olarak görev yaptı ve Akören Dergisi yayın kurul üyesi olarak görev aldı.

2005 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Selçuk Tıp Fakültesi'nde döner sermaye işletme müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Sonrasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mali işler ve muhasebe sorumlusu olarak çalışırken istifa ederek belediye başkan adayı oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Akören Belediye Başkanlığı'na seçilerek göreve başlayan İsmail Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.