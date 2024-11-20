İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den neden istifa etti?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İsmail Akgül izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmail Akgül kaç yaşında, nereli? İsmail Akgül hayatı ve biyografisi! İsmail Akgül kimdir?

İSMAİL AKGÜL KİMDİR?

İsmail Akgül 1986 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Aynı üniversitenin İşletme Bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

9 yıl infaz ve koruma memuru olarak çalıştı. Bolu DSİ 53. Şube Müdürlüğünde sivil savunma amiri olarak görev aldı. 2016- 2021 yılları arasında Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. 2021- 2023 yılları arasında Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

İsmail Akgül, MHP'den 28. Dönem Bolu Milletvekili olarak seçildi.

İSMAİL AKGÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsmail Akgül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir."