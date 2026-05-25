İşletmeler için yeni nesil finans platformu: DijiOrtak nedir?

Ticari ilişkilerin giderek daha geniş ve çok paydaşlı hale geldiği günümüzde işletmeler; ödeme, tahsilat, limit, fatura ve finansman süreçlerini farklı kanallardan takip etmek durumunda kalabiliyor. DijiOrtak, bu dağınık yapıyı tek bir platform üzerinde birleştirerek süreçleri dijitalleştirirken işletmelere yönetilebilir bir alan sunuyor. Şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak her işlemi anlık ve şeffaf biçimde yürütmeye imkân tanıyor.

DijiOrtak ne işe yarar?

DijiOrtak, işletmelerin ticari ilişkilerini ve bankacılık çözümlerini tek noktada toplar. Platform üzerinden mevcut finansman limitleri anlık olarak görüntülenebilir, hizmetler arası limit aktarım talepleri hızla sonuçlandırılabilir ve ticaretin finansmanına yönelik farklı çözümlere kolayca erişilebilir.

DijiOrtak kapsamında sunulan Ödemen Güvende ile ödeme ve tahsilat süreçleri Akbank güvencesiyle yönetilebilir, alacaklar farklı kişilere devredilebilir ya da iskonto edilebilir.

Ticaretin finansmanı kapsamında DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi), tedarikçi finansmanı, e-fatura iskontosu (e-iskonto) ve çek gibi çözümlere kolayca erişilebilir. Fatura entegrasyonu sayesinde borç-alacak dengesi takip edilerek iş akışı daha verimli planlanabilir. İlişki ağına özel kişiselleştirilmiş kampanya ve teklifler değerlendirilebilir.

DijiOrtak kimler için uygundur?

Platform, tüm tüzel Akbanklılara açık. Herhangi bir başvuru gerekmeden, Akbank'ta ticari hesabı bulunan her işletme DijiOrtak'a erişebilir. Yaygın bayi ağına sahip firmalardan tedarikçi yönetimi yapan şirketlere, nakit akışını sıkı kontrol etmek isteyen KOBİ'lerden uluslararası ticaret yapan kurumlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Döviz bazlı işlemler ve uluslararası ödeme çözümlerinin de platform kapsamında yer almaktadır.

DijiOrtak kullanmanın avantajları

DijiOrtak'ın en belirgin avantajı, dağınık süreçleri tek bir ekrana taşıması. Üretici-bayi ekosistemi anlık olarak görüntülenebilir; ödeme, tahsilat ve finansman işlemleri aynı platform üzerinden yürütülebilir. Ortak Limit yapısı sayesinde mevcut finansman limiti farklı hizmetler arasında esnek biçimde dağıtılabilir ve böylece kredi limitlerinin verimli kullanılması sağlanır. Ödemen Güvende hizmeti ise alıcı ve satıcı arasındaki ticari riskleri minimize ederek her iki taraf için güvenli bir ticaret ortamı sağlar.

DijiOrtak nedir

DijiOrtak, ticari operasyonları daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapıya kavuşturmak isteyen işletmeler için geliştirilmiş kapsamlı bir platformdur. Akbank'ın finans altyapısıyla desteklenen bu çözüm, ilişki ağı yönetiminden finansmana kadar tüm süreçleri dijital ortamda bir arada sunuyor.