Haberler

İskilip Dolması Maliyeti Rekor Kırdı: Üç Yılda Yaklaşık Altı Kat Arttı

İskilip Dolması Maliyeti Rekor Kırdı: Üç Yılda Yaklaşık Altı Kat Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesine özgü asırlık lezzet İskilip Dolması'nın bir kazanlık maliyeti, son üç yılda yaşanan sert fiyat artışlarıyla rekor seviyeye ulaştı. 2022'de yaklaşık 5 bin TL olan maliyet, 2025 itibarıyla 32 bin TL'ye yükselerek yaklaşık altı kat artış gösterdi.

Çorum'un İskilip ilçesi ile özdeşleşen ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan İskilip Dolması'nın artan maliyetler nedeniyle tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştığı bildirildi.

Dolma ustalarının verdiği bilgilere göre, 2022 yılında bir kazan dolmanın toplam maliyeti yaklaşık 5 bin TL iken, 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla bu rakam 32 bin TL seviyesine çıktı. Bu durum, sadece üç yıl içinde maliyetlerin neredeyse altı kat artması anlamına geliyor.

İskilip Dolması Maliyeti Rekor Kırdı: Üç Yılda Yaklaşık Altı Kat Arttı

Maliyetlerdeki bu rekor artışın başlıca nedenleri arasında et, pirinç, tereyağı, odun ve işçilik kalemlerindeki sert fiyat yükselişleri gösteriliyor. Özellikle et ve tereyağı fiyatlarındaki büyük dalgalanma, toplam kazan maliyetini ciddi oranda yükseltti.

İlçe esnafı, mevcut artış trendinin devam etmesi halinde 2026 yılında bir kazan İskilip Dolması'nın maliyetinin 40 bin TL'yi aşabileceği endişesini taşıyor. Geleneksel lezzetin gelecekte lüks bir ürün haline gelebileceği belirtilirken, ustalar hem maliyet baskısından hem de yemeğin sürdürülebilirliğinden dolayı kaygılı olduklarını dile getiriyor.

Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi

Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.