İskilip Dolması Maliyeti Rekor Kırdı: Üç Yılda Yaklaşık Altı Kat Arttı

Çorum'un İskilip ilçesi ile özdeşleşen ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan İskilip Dolması'nın artan maliyetler nedeniyle tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştığı bildirildi.

Dolma ustalarının verdiği bilgilere göre, 2022 yılında bir kazan dolmanın toplam maliyeti yaklaşık 5 bin TL iken, 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla bu rakam 32 bin TL seviyesine çıktı. Bu durum, sadece üç yıl içinde maliyetlerin neredeyse altı kat artması anlamına geliyor.

Maliyetlerdeki bu rekor artışın başlıca nedenleri arasında et, pirinç, tereyağı, odun ve işçilik kalemlerindeki sert fiyat yükselişleri gösteriliyor. Özellikle et ve tereyağı fiyatlarındaki büyük dalgalanma, toplam kazan maliyetini ciddi oranda yükseltti.

İlçe esnafı, mevcut artış trendinin devam etmesi halinde 2026 yılında bir kazan İskilip Dolması'nın maliyetinin 40 bin TL'yi aşabileceği endişesini taşıyor. Geleneksel lezzetin gelecekte lüks bir ürün haline gelebileceği belirtilirken, ustalar hem maliyet baskısından hem de yemeğin sürdürülebilirliğinden dolayı kaygılı olduklarını dile getiriyor.