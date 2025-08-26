İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ baraj doluluk oranları 26 Ağustos nedir?

İski baraj doluluk oranları her gün düzenli olarak güncelleniyor ve İstanbul'un su ihtiyacına yönelik en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Son haftalarda yağışların azalması, doluluk oranlarının düşmesine neden oldu. İstanbul'da barajların doluluk oranı nedir sorusunun cevabı, şehirdeki su yönetimi ve tasarruf çağrıları açısından da oldukça önemli hale geldi. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları 26 Ağustos nedir? İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç? İşte detaylar...

İSKİ BARAJLARDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul'da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki su seviyesi alarm veriyor. İSKİ baraj doluluk oranları 26 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla güncellendi. Verilere göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %42,43 olarak ölçüldü. Bu oran, son haftalarda yaşanan düşüş eğiliminin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul'da barajların doluluk oranı nedir sorusuna İSKİ'nin saat 09:03:28 itibarıyla yayımladığı veriler netlik kazandırdı. Ortalama doluluk oranı %42,43 seviyesine gerilerken, su rezervlerindeki azalma dikkat çekti. Özellikle 14 Ağustos'tan itibaren baraj doluluklarında düzenli bir düşüş yaşandığı grafikte açıkça görülüyor.

İSKİ'nin paylaştığı grafik, 13 Ağustos 2025'ten itibaren baraj doluluk oranlarının her gün düzenli olarak azaldığını ortaya koyuyor. 14 gün önce yaklaşık %47 seviyelerinde olan doluluk oranı, 26 Ağustos 2025 itibarıyla %42,43'e kadar düştü. Bu düşüş, su kaynaklarının sınırlı hale gelmeye başladığını ve tasarruf çağrılarının artması gerektiğini işaret ediyor.

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.